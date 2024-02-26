Kripto paralarda Ethereum rüzgarı

Kripto para piyasalarında pozitif görünüm sürüyor.



Bitcoin, spot ETF onayı sonrası gelen hızlı yükselişin ardından 51 bin 500 dolar civarında dengelendi. Piyasanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum ise hafta sonu pozitif ayrıştı.



Ethereum, 3 bin 134 dolara kadar yükselerek 22 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ethereum fiyatlarındaki artışta spot ETF başvurularının onaylanacağına dair spekülasyonlar etkili oldu.



Ethereum, bugün itibarıyla 3 bin 113 dolar civarında alıcı buluyor. Bitcoin ise 51 bin 521 dolardan el değiştiriyor.



Uzmanlar, Ethereum spot ETF başvurularının mayıs ayına kadar onaylanma ihtimalini yüzde 50 olarak görüyor. Onay sürecinin 12 ay içerisinde kesin tamamlanması bekleniyor.



Analistler, Ethereum fiyatları için 3 bin 500 dolar sınırının kritik olduğuna dikkat çekiyor.

