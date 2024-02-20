Kripto paralarda son durum: Bitcoin 53 bin dolara dayandı

Kripto para piyasalarında pozitif hava sürüyor.



53 bin dolara yaklaşan Bitcoin, 2 yılın en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürdü. Ethereum ise 3 bin doları aşarak kritik bir eşiğin üzerini test etti.



Bitcoin, gün içerisinde en yüksek 52 bin 985 dolar gördü. Bu seviyelerden gelen satışların ardından 52 bin 800 dolar civarında dengelendi.



Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da 3 bin doların üzerini test etti ancak kalıcı olamadı. Ethereum, daha sonra 2 bin 985 dolar civarına çekildi.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?



Kripto paralar, küresel piyasalarda artan risk iştahından destek buluyor. Bitcoin spot ETF'lerine yönelik ilgi piyasadaki yükselişe pozitif katkı sağlıyor.

Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci de kripto paraların yukarı yönlü hareketini etkiliyor. Bitcoin yarılanmasının nisan veya mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ethereum ise spot ETF başvurularının onaylanacağına yönelik beklentilerden fiyatlanıyor.

Bitcoin, en son Aralık 2021'de 53 bin dolar civarında kaydedilmişti. Ethereum ise 3 bin doları Nisan 2022'de görmüştü.





