Kripto rallisi sürüyor: Bitcoin 52 bin doların üzerinde

Kripto para piyasalarında ralli sürüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, gün içerisinde 52 bin 500 dolara kadar yükselerek 2 yılın zirvesindeki seyrini sürdürdü.



Küresel piyasalarda ABD enflasyon verilerinin ardından erken faiz indirimi beklentileri rafa kalktı. Buna rağmen Fed üyelerinden gelen açıklamalar risk iştahında artışa yol açtı.



Bitcoin ve kripto paralardaki yükselişte spot ETF'lere girişler etkili oldu. Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci de kripto paraların yukarı yönlü hareketini destekledi.



Bitcoin, saat 15.30 itibarıyla 52 bin 350 dolardan el değiştirdi.

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI



Bitcoin'in 52.000 doların üzerindeki rallisi piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı. Bu seviye Kasım 2021'den bu yana ilk kez aşıldı.



Piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF'lerinin toplam günlük işlem hacmi ise geçen hafta 1,1 milyar dolara ulaştı.



Kripto analiz şirketi CryptoQuant, geçen iki hafta boyunca yeni BTC alımlarının dörtte üçünden fazlasının ETF'lerden kaynaklı olduğunu açıkladı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da 2 bin 793 dolar seviyesinde alıcı buluyor.