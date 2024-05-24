Kriptoda bir eşik daha aşıldı: Ethereum ETF'leri için ilk onay

Kripto para piyasası için bir eşik daha aşıldı.



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) ardından Ethereum ETF'leri için ilk onayı verdi.



Kurum, başvuru yapan tüm şirketlerin 19b-4 başvurularını onaylayarak Ethereum ETF'lerinin borsalarda listelenmesine izin verdi.



Ethereum ETF başvurusu yapan şirketler arasında VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy ve Bitwise bulunuyordu.



Onay kararının ardından ilk tepkilerde Ethereum fiyatı 3 bin 900 doların üzerine çıktı. Daha sonra gelen satışların ardından Ethereum fiyatı 3 bin 700 dolar bandına geriledi.

ETHEREUM ETF'LERİ NE ZAMAN LİSTELENECEK?



Ethereum ETF'lerinin resmen işlemlere başlayabilmesi için başvuru sahiplerinin S-1 kayıt beyanlarının da onaylanması gerekiyor. Analistler, bu onayın haftalar hatta aylar alabileceğini belirtiyor.



SEC onayı, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin kripto sektörüne daha fazla düzenleyici netlik sağlayacağına inandığı mevzuat lehine oy kullanmasından bir gün sonra geldi.



Düzenleme ile SEC ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) rolleri netleştirilecek. 21. Yüzyıl için Finansal Yenilik ve Teknoloji Yasası isimli düzenleme Senato'da görüşülecek.



SEC, 10 Ocak'ta spot Bitcoin ETF başvurularına onay vermişti.