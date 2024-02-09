Kripto paralarda yükseliş sürüyor: Bitcoin, 47 bin doları aştı

Kripto para piyasalarında pozitif hava sürüyor.



Bitcoin'in fiyatı, küresel piyasalardaki risk iştihanın artması ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 47 bin 500 doların üzerine çıktı.



Gün içinde en yüksek 47 bin 675 doları gören Bitcoin, bir ayın en yüksek seviyesini gördü. BTC, bu seviyelerden gelen satışların ardından 47 bin 250 dolara kadar geri çekildi.



Yılbaşından bu yana yüzde 13'ten fazla artış göstere Bitcoin, yatırım araçları içerisindeki en güçlü performans gösteren varlık oldu.



Spot Bitcoin borsa yatırım fonları şu ana kadar net 8 milyar dolar giriş aldı.



Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.



Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,55 değer kazanarak 2 bin 500 doların üzerine çıktı.



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.