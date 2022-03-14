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Vet Coin nedir? (Vet Coin nasıl ve nereden alınır?)

Vet Coin, blockchain tabanlı yarı merkezli kripto para ağı VeChain'in yerel varlığıdır. Peki son yıllarda adını daha sık duymaya başladığımız VeChain (VET) nedir? Vet Coin nasıl ve nereden alınır?

Haberler - ntv.com.tr 14.03.2022 - 23:46 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 09:53

Vet Coin nedir? (Vet Coin nasıl ve nereden alınır?)

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VeChain (VET), blockchain tabanlı yarı merkezli bir kripto para ağı olarak biliniyor.

VeChain, eskiden Louis Vuitton Çin'in CIO'su ve bir BT yöneticisi olan yaratıcı ve kurucu ortak Sunny Lu tarafından meydana getirildi.

2015 yılında kurulan VeChain, 2016'da Çin'in en büyük blok zinciri şirketlerinden biri konumunda olan Bitse'nin yan kuruluşu olarak faaliyetlerine başladı.

VET COİN NEREDEN ALINIR?

VeChain’in yerel varlığı konumunda bulunan VET token, Binance, Coinbase ya da Coinmama gibi kripto para borsalarından satın alınabiliyor.

Satın alma işleminden önce bir sanal cüzdanınızın bulunması gerekir.

Trust Wallet, Cobo Wallet, Atomic Wallet, Arkane Wallet, MySafeWallet, Guarda Wallet ve Ellipal ve Exodus gibi üçüncü taraf sanal cüzdanları VET ve VTHO tokenlerini de desteklemektedir.

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