Yemeğe 6 ayda 7 milyon dolar harcamış

FTX'in iflas mahkemesindeki belgelerine göre, şirket sahibi, akıl almak bir lüks içinde yaşamış. Belgelere göre, FTX sadece 2022 yılı başından eylül ayına kadar, dokuz ayda gıdaya yaklaşık 7 milyon dolar harcadı. Belgelere göre, Ocak-Eylül 2022 arasında lüks oteller ve konaklama için 15,4 milyon dolar ve "yemek ve eğlence" için 6,9 milyon dolar daha harcadı.

FTX , Kasım ayında iflas etti ve kurucusu Sam Bankman-Fried, ABD savcıları tarafından dolandırıcılıkla suçlandı. Şu anda iflas etmiş durumdaki FTX ise kripto para borsasında yatırımcıları kandırdığını, milyarlarca dolarlık kayba neden olduğu suçlamalarını reddediyor.



Sam Bankman-Fried , tahmini 26 milyar dolarlık bir net değer oluşturmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili bir siyasi bağışçı olmak için bitcoin ve diğer dijital varlıkların değerinde bir patlama yaşattı.



Ancak FTX, kendisinin de ateşlediği panik sonrası geçen yıl kasım ayı başlarında çöktü ve 11 Kasım'da iflas ilan edek Bankman-Fried'in serveti silindi.

Bir zamanlar kripto dünyasının "Altın çocuğu" olan Bankman-Fried, yaşadığı ve borsanın da bulunduğu Bahamalar'dan geçen ay iade edildi.



Savcılar, mahkemeye sundukları belgelerde, kripto borsasının Bahamalı şirketi FTX Digital Markets'in hiçbir gelir elde etmeden milyonlarca doları cömertçe harcadığına dikkat çekti.



Harcamalar arasında Bankman-Fried'in lüks bir çatı katında yaşadığı Albany Oteli de vardı. Otel, FTX'ten yaklaşık 5,8 milyon dolar aldı.



3,6 milyon dolar daha 4 yıldızlı bir otel olan Grand Hyatt'a gitti. Belgelere göre, Hyatt'ta sadece yemek servisi FTX'e 1,4 milyon dolara mal oldu.



ÖZEL UÇAKLARA PARA YAĞDI



Otellere, şık süitlere ve lüks apartmanlara ek olarak, uçuşlara ve özel uçaklara 3,9 milyon dolar harcandı. Bir FTX çalışanının Miami'den teslim alınması gereken bir Amazon paketine ihtiyacı olduğunda, iddiaya göre kutuları adaya göndermek için özel bir uçak kullanırdı.