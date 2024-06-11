Kripto paralarda stres arttı, Bitcoin sert düştü

Kripto para piyasaları, ABD enflasyon rakamları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi sert düşüş kaydetti.



Bitcoin son 24 saatte yüzde 3'ten fazla düşüşle 67 bin 400 doların altına geriledi. Ethereum ise 3 bin 522 dolar civarında işlem gördü.



Analistler, Fed'in faizi uzun süre yüksek tutabileceğine ilişkin endişelerin satış baskısını artırdığını belirtti.



Piyasalar, Fed'in bu yıl 37 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Tarım dışı istihdam verisi öncesi 50 baz puan indirim öngörülüyordu.



Fed'den yıl sonuna kadar en fazla iki faiz indirimi beklenirken, eylül ayının faiz indirimi için erken olabileceği tartışılmaya başlandı.

Fed faiz kararını yarın saat 21.00'de açıklayacak. Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell'ın ekonomik gidişata ilişkin açıklamaları yakından izlenecek.

ABD enflasyon rakamları da yarın netleşecek. Manşet enflasyonun yüzde 3,4 ile değişim göstermemesi bekleniyor.



Diğer taraftan Avrupa'da yaşanan siyasi belirsizlik riskli varlıklar üzerinde stresi artırdı.



Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın elde ettiği kazanımlar ve Fransa'daki erken seçim kararı gerilimi tırmandırdı.



Fransa'da dün yayınlanan ve aşırı sağ Ulusal Birlik'in (RN) çoğunluğu elde etmese de erken seçimleri kazanabileceğine işaret eden anketin ardından neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin devlet tahvil getirileri yükseldi.