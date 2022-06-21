'Kriz kahini' Roubini'den piyasalar için korkutan tahmin

2008 küresel finans krizini tahmin ettiği için 'kriz kahini' olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini yıl sonuna dek ABD’de resesyon yaşanabileceğine dair uyarıda bulundu.



Bloomberg TV’ye açıklama yapan Roubini, enflasyonun yüksek seyrettiğini ve tüketici güveni, perakende satışlar, üretim aktivitesi ve ev sahibi olma sayılarının sert şekilde yavaşladığına dikkat çekti ve resesyon için “Çok yakın durumdayız” diye konuştu.



Roubini hem hisselerde hem de tahvillerde daha fazla düşüş öngördüğünü belirtti.



Bloomberg HT'deki habere göre, Roubini Macro Associates CEO’su ABD resesyon dönemlerinde hisse fiyatlarının yüzde 35, stagflasyon dönemlerinde ise yüzde 50 düşme eğiliminde olduğunu söylerken 10 yıllık tahvil getirilerinin de yüzde 4’ün üzerine çıkabileceğini belirtti.

Yükselen enflasyona karşı başta ABD olmak üzere birçok ülkenin merkez bankası faiz oranlarını artırarak talebi düşürmeye çalışıyor. Faiz artırımlarıyla borçlanma maliyetleri artarken, bu durum, tüketici talebi ve işletmelerin büyümesini baskılayarak ekonomik büyümeyi yavaşlama eğilimine soktu.