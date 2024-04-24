Kruvaziyerde rekor bekleniyor

Kruvaziyer turizminde rekor bekleniyor.



Türkiye'ye gelen kruvaziyer sayısı her geçen yıl artıyor. Geçen yılın ocak-mart döneminde 42 gemiyle 34 bin yolcu ağırlanmıştı. Bu yıl aynı dönemde gemi sayısı 50'ye yolcu sayısı 61 bine çıktı.



Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre yolcu sayısı yüzde 79 artış gösterdi.



Yolcu trafiği açısından en yoğun liman Kuşadası oldu. Limana 26 gemi, 35 bin 885 yolcusuyla yanaştı.



Aynı dönemde İstanbul Galaport, 8 gemi ve 9 bin 821 turist ağırladı. Samsun limanı ise 4 gemi ve 3 bin 905 yolcu ile ilk üçte yer aldı. Yılın ilk üç ayında, kruvaziyerler ile Amasra limanına 3 bin 44, Trabzon limanına 2 bin 957, Çanakkale Limanı 2 bin 678 turist geldi..



Marmaris'te de kruvaziyer sezonu geçen hafta açıldı. ‘Silver Spirit’ adlı kruvaziyer gemisi sezonun ilk yolcularını getirdi. 210 metre uzunluğundaki kruvaziyerde Amerikalı ve İngiliz 490 yolcu bulunuyor. Gemide 360 personel görev yapıyor.

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