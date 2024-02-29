Kur korumalı mevduat hesaplarında düşüş sürdü

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında çıkışlar devam etti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 343,2 milyar TL'den 2 trilyon 323,9 milyar TL'ye geriledi.



Sektörün kredi hacmi 150 milyar 917 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 52 milyar 166 milyon liradan 12 trilyon 203 milyar 83 milyon liraya çıktı.



Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 50 milyar 23 milyon lira arttı. Toplam mevduat 15 trilyon 128 milyar 210 milyon lira oldu.



Tüketici kredilerinin tutarı, 23 Şubat itibarıyla 23 milyar 344 milyon lira artışla 1 trilyon 562 milyar 30 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 437 milyar 751 milyon lirası konut, 93 milyar 100 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 31 milyar 178 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 16 milyar 997 milyon lira artarak 1 trilyon 496 milyar 341 milyon liraya çıktı.



Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,3 artışla 1 trilyon 273 milyar 609 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 561 milyar 930 milyon lirasını taksitli, 711 milyar 678 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

