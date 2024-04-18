Kur korumalı mevduatta sınırlı düşüş

Kur Korumalı mevduat (KKM) hesapları, 9 Nisan ile biten iki günlük kısa haftada 4 milyar 141 milyon dolarlık düşüş kaydetti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 274 milyar liradan 2 trilyon 270 milyar liraya geriledi.



KKM hesaplarındaki sınırlı gerilemenin ana etkeni Ramazan Bayramı tatili oldu.



Aynı haftada sektörün kredi hacmi 12 milyar 787 milyon lira artış gösterdi.



Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 185 milyar 303 milyon lira artarak 15 trilyon 594 milyar 563 milyon liraya çıktı.



Tüketici kredilerinin tutarı, 9 Nisan itibarıyla 3 milyar 301 milyon lira artışla 1 trilyon 617 milyar 65 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 445 milyar 380 milyon lirası konut, 91 milyar 564 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 80 milyar 121 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 407 milyar 257 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 594 milyar 392 milyon lirasını taksitli, 812 milyar 865 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.



Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 1 milyar 44 milyon lira yükselişle 199 milyar 901 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 163 milyar 24 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

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