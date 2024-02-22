Kur korumalı mevduattan 24,5 milyar lira çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatta geçen hafta 24,5 milyar lira düşüş oldu.



Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 367,7 milyar TL'den 2 trilyon 343,2 milyar TL'ye geriledi.



Toplam mevduat hacmi 2,3 trilyon liraya indi. Kur korumalı mevduat hacmi, düşüşlerin başladığı eylül ayında 3,4 trilyon lira seviyesindeydi. Böylece düşüş 900 milyar lirayı buldu.



TCMB, kur korumalı TL mevduat hesaplarına dair ilk düzenmesini Ağustos 2023'te gerçekleştirmişti. Düzenleme ile menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılmıştı.



TCMB, 1 Ocak'tan itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacağını bildirmişti. Kararda göre mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının da yenilenmeyeceği belirtilmişti.

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