Küresel çapta şirket iflaslarında artış bekleniyor

Almanya merkezli sigorta şirketi Allianz, Küresel İflaslar Raporu'nu yayımladı.



Enerji krizi, enflasyon ve resesyon iflas riskinin artmasının en büyük nedeni olarak gösteriliyor. Firmalar, enerji fiyatlarındaki artışın dörtte birini müşterilerine yansıtabilirken güçleri kalan kısmını yönetmeye yetmiyor.



Ticari iflaslarda en çok artış kaydeden sektörler ise ulaşım, inşaat ve imalat olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE İÇİNDE TAHMİN YAPILDI



İngiltere'de 42 bin, Fransa'da 18 bin 700 ve Almanya'da 28 bin 400 şirketin batma riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.



Ayrıca raporda, Türkiye için de tahmin yapıldı. Türkiye, Polonya, Çekya, Romanya ve Bulgaristan’da şirket iflaslarının 2019 seviyelerinin üzerine çıktığı bildirildi.



Öte yandan iflaslarda Orta ve Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da 2023’te rekor seviyelere ulaşılacağı öngörüldü.