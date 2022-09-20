Küresel elektrik fiyatları zirveye çıktı

Enerji krizi, Ukrayna'daki savaş sonrasında Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışında kesintilere gitmesi sonucu daha da derinleşti.



Kriz nedeniyle rekor seviyeye ulaşan doğalgaz ve kömür fiyatları, elektrik fiyatlarına da sürekli ve yüksek oranlı artışlar olarak yansıdı.



AVRUPA'DA 500 EUROYA YAKLAŞTI



Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember, enerji borsası Nord Pool ve Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Fransa'da elektrik piyasa fiyatı Ağustos 2021'de megavatsaat başına aylık ortalama 77,4 euro iken, bu rakam Ağustos 2022'de megavatsaat başına ortalama 492,99 euroya çıktı.



Almanya'da elektrik piyasa fiyatı söz konusu dönemde megavatsaat başına ortalama 82,81 euro seviyesinden 469,35 euroya yükseldi.



İtalya'da Ağustos 2021'de megavatsaat başına aylık ortalama 112,66 euro olan elektrik piyasa fiyatı Ağustos 2022'de megavatsaat başına ortalama 543,48 euroyu buldu.



Fiyatlar İspanya'da da aynı dönemde megavatsaat başına ortalama 106 eurodan 154,99 euroya çıktı. İspanya'da elektrik fiyatlarının Mart 2022'de megavatsaat başına aylık ortalama 283 euroya çıkmasının ardından elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza tavan fiyat uygulandı. Ülkede Nisan 2022 itibarıyla elektrik fiyatları düşüşe geçti ve son bir yılda fiyatlardaki artış diğer ülkelere göre daha sınırlı kaldı.



Birleşik Krallık'ta ise elektrik piyasa fiyatı Ağustos 2021'deki megavatsaat başına ortalama 106,83 sterlin iken, Ağustos 2022'de 370,28 sterline yükseldi.



Türkiye'de spot piyasada elektrik fiyatları da doğalgaz ve kömür fiyatlarının rekor kırması ve dövizdeki dalgalanmanın etkisiyle son bir yılda artış gösterdi. Ağustos 2021'de megavatsaat başına ortalama 557,37 lira olan elektrik piyasa fiyatı Ağustos 2022'de 3 bin 66 liraya çıktı.



FİYATLARDAKİ ARTIŞ YÜZDE 500'Ü AŞTI



Böylece, aylık ortalama elektrik piyasa fiyatları Fransa'da bir yılda yüzde 537, Almanya'da yüzde 466,7 ve İtalya'da yüzde 382,4 artışla rekor seviyeye ulaştı.



İspanya'da fiyatlar yüzde 46,2 yükselirken, Birleşik Krallık'ta elektrik piyasasındaki fiyat artışı son bir yılda yüzde 246,6 olarak hesaplandı.



Türkiye'de spot elektrik fiyatları da söz konusu dönemde yüzde 450 artış gösterdi.



Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatına tavan uygulayan İspanya haricinde söz konusu ülkelerin hepsinde yaz aylarındaki yüksek talep, kuraklık ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının hızla düşmesiyle elektrik fiyatlarındaki artış hızlandı.

