Küresel gıda fiyatları 3 yılın en düşüğünde

Küresel gıda fiyatlarında düşüş görülüyor.



Dünya gıda fiyatları ocak ayında tahıl ve et fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine geriledi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Aralık 2023'teki 119,1 seviyesinden ocak aynda 118'e geriledi.



Ocak ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

