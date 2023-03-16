Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.



Dün, Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatı yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bankanın hisse fiyatındaki sert düşüş Avrupa borsalarında piyasa geneline yayılırken, ECB'nin bugünkü toplantısına ilişkin beklentiler de söz konu endişelerle değişti.



Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülmeye başladı.



ABD tarafında dün açıklanan veriler de piyasaları sınırlı da olsa rahatlatırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler öne çıkmaya devam ediyor.



Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede perakende satışlar ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak öngörülerin altında kaldı.



ABD'de Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların etkisinin yavaş yavaş da olsa görülmesi piyasalarda risk algısının daha da yükselmesini sınırladı.



Para piyasalarında Fed'in yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlarken, yüzde 34 ihtimalle de bankanın gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artışlarına ara vereceği tahmin ediliyor.



Emtia fiyatlarında dalgalı seyir etkili olmayı sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş hafta başından bu yana yüzde 10'u aştı.



Altının ons fiyatı ise dün 1.937 dolarla 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 1.916 dolarda dengelenirken, hafta başında bu yana ise yüzde 2,7 değer kazandı.



Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,87 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise alış ağırlıklı bir seyirle başladı.



Avrupa'da dün pay piyasaları düşüş eğiliminde hareket ederken, ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.



Dün ECB'nin şahin politikalarına beklenenden önce son verebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle euro/dolar paritesi 1,0516'yla 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 1,4 azalışla 1,0578'den tamamladı.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,58 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,61 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yüzde 1'den fazla yükselişle başladı.



Asya borsaları yeni günde de düşüş eğiliminde hareket ederken, Japonya'da açıklanan veriler karışık sinyaller üretmeye devam etti.



Ülkede çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 9,5 artışla beklentileri geride bırakırken, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 geriledi.



Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 geriledi.

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