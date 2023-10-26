Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı

İsrail-Filistin çatışması varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ederken, konuya ilişkin haber akışı İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenleyebileceği ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin güçlü kalmasına neden oluyor.



Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin atılan sıkı para politikası adımlarına karşın dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.



Dün ABD'de açıklanan verilere göre, yeni konut satışları 759 binle tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının yüzde 8'e yaklaşmasıyla mortgage başvuruları 1995'ten bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti.



Bu durum piyasalarda belirsizlikleri artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceği endişesini destekledi.



ABD ekonomisinin sıcak kalmaya devam etmesi tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden güçlenmesine neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 15 baz puan yükselerek yüzde 4,96'ya çıktı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki tahminler güçlü kalmaya devam etti.



Öte yandan, ülkede bilanço sezonu yoğun bir şekilde devam ederken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in dün açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçları sonrası hisselerinde yaşanan sert düşüş öne çıktı.



Alphabet'in gelir ve karı üçüncü çeyrekte artış kaydetmesine rağmen bulut biriminin gelir beklentilerini karşılayamaması sonrası şirketin hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti. Alphabet hisseleri Mart 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.



ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de şirketin üçüncü çeyrekte 1,6 milyar dolarlık zarar açıklaması ve tedarikçisi Spirit AeroSystems'deki kalite sorunları nedeniyle bu yıl için 737 tipi uçaklarına ilişkin teslimat tahminlerini düşürmesiyle yüzde 2'nin üzerinde düştü.



Bugün ise Amazon ve Ford Motor başta olmak üzere yaklaşık 70 şirketin daha bilançolarını açıklaması bekleniyor.



Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,32, S&P 500 endeksi yüzde 1,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.



ECB KARARI BEKLENİYOR



Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu hafta 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Analistler, ECB'nin ekonomiye yönelik projeksiyonlarının ise aralık ayındaki toplantıda yenileneceğini aktararak, bu toplantıda emtia fiyatlarındaki oynaklığın bankanın politikalarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin belirsizliklere yönelik yönlendirmelerin önem arz ettiğini bildirdi.



Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,52 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.



ASYA SATIŞ AĞIRLIKLI



Asya pay piyasaları da yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Japon tahvillerindeki satış baskısı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.



Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 0,888 ile son 10 yılın zirvesine çıkarken, dolar/yen paritesi 150,48 ile son bir yılın zirvesini test etti.



Analistler, son dönemde Japon basınında çıkan haberlerde Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) getiri eğrisi hedef aralığını genişletebileceği ifade edilirken, bankanın gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.