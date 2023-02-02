Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif

ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.



Politika metninde Komitenin para politikasının enflasyonu yüzde 2'ye çekecek kadar kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi için faiz oranında "devam eden" artışların uygun olacağının öngörüldüğü belirtildi.



Politika metninin şahin bulunmasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte piyasalarda risk iştahının arttığı görüldü.



Powell, ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söylerken, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini dile getirdi.



Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğine işaret eden Powell, "Son gelişmeler cesaret verici olmakla birlikte enflasyonun sürekli bir düşüş patikasında olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

"BİRKAÇ FAİZ ARTIŞINI DAHA TARTIŞIYORUZ"



Powell, nihai faiz oranın geçen yıl aralık ayında tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini belirterek, "Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Fed'in faiz artışlarına ara verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise olumsuz cevap veren Powell, bankanın bu sene faiz indirimine gitmesinin oldukça zor olduğunu bildirdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in yüzde 83 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, mayıstan itibaren bankanın faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin ediliyor.



Powell'ın yumuşayan şahin tonu emtia fiyatlarında oynaklığı artırırken, altının ons fiyatı 1.957 dolarla Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından 1.954 dolarda dengelendi.



Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda artan resesyon endişesi petrol fiyatlarını baskılarken, dün yüzde 2,7 değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatını da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 83,5 dolarda bulunuyor.



Fed faiz artışını sürdürecek mi? Haberi Görüntüle

Öte yandan, ABD'de bilanço sezonunda bugün finansal sonuçlarını açıklayacak olan Apple, Amazon ve Alphabet'in piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.



Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde elde ettiği 32,2 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Vadeli işlem piyasalarında Meta'nın güne yüzde 10'a yakın yükselişle başlayacağı fiyatlanıyor.



Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,05, Nasdaq endeksi yüzde 2 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER FAİZ KARARINDA



Avrupa tarafında, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrilirken, her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.



Analistler, bölgede enflasyonun öngörülerden hızlı bir şekilde gerilemesinin her iki bankanın da politika alanını genişlettiğini kaydederek, politika metninde ve başkanların konuşmalarındaki şahin vurgulamaların yumuşamasının beklendiğini bildirdi.



Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde enflasyon yıllık yüzde 8,5 ile yüzde 9 olan beklentilerin altında kaldı.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.



ASYA'DA KARIŞIK SEYİR



Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Powell'ın dezenflasyonist sürecin başladığına ilişkin yorumları ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının ardından teknoloji şirketlerinin hisseleri pozitif ayrışıyor.



Japonya'da artan Covid-19 vakaları ve ABD'nin Çinli şirketlere ilişkin olası yaptırımları ise bölgede risk iştahını sınırlayan gelişmeler olarak öne çıkmaya devam ediyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.