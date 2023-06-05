Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

ABD'de borç limiti krizinin arkada kalmasının ardından açıklanan makroekonomik verilerdeki sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.



Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 339 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye yükseldi. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



Analistler, istihdamın beklentilerin üzerinde yükselmesine karşın işsizlik oranındaki artışla birlikte ücretlerdeki yükselişin yumuşamasıyla Fed'in gelecek hafta faiz artırımlarına ara verebileceği öngörüsünün güçlendiğini söyledi.



Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek hafta yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.



Fed yetkililerinin son dönemdeki açıklamalarında da pas geçme eğiliminin öne çıktığına dikkati çeken analistler, hafta boyunca yapılacak sözle yönlendirmeler ve açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü kaydetti.



Öte yandan, emtia fiyatlarında dalgalı bir seyir öne çıkarken, Suudi Arabistan'ın temmuzdan itibaren petrol arzını 1 milyon varil kısabileceğine ilişkin haber akışıyla Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 0,9 artışla 76,9 dolardan başladı.



Altının onsu yeni haftaya yüzde 0,2 azalışla 1.944, bakırın libresi de yüzde 1,1 düşüşle 3,68 dolardan başladı.



Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,45, Nasdaq endeksi yüzde 1,07 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,12 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.



Avrupa'da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamento'sunda yapacağı açıklamalara çevrildi.



Analistler, bölgede makroekonomik verilerin karışık sinyaller üretmeye devam ettiğini hatırlatarak, Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını bildirdi.



Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,87 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,85 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.



Cuma günkü pozitif seyir, yeni haftada Asya'ya da taşınsa da seansın ilerleyen bölümlerinde Çin'de artan satış baskısıyla Şanghay bileşik endeksi kazançlarını geri verdi.



Fed'in gelecek hafta faiz artırmayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi bölge piyasalarını desteklerken, bugün Çin ve Japonya'da açıklanan veriler ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri sınırlı da olsa azalttı.



Buna göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 57,1'e, bileşik PMI da 55,6'ya yükselerek ekonomik aktivitenin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi.



Japonya'da ise hizmet sektörü PMI 55,9'a, bileşik PMI da 54,3'e indi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azaldı.



Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,13 üzerinde 5.114,97 puandan tamamladı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini dün Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır." dedi.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE



Öte yandan, bugün gözler yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,07 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.



Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,7 artışla 20,9610'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 21,1380 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri ile birlikte, ECB Bakanı Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yeni haftaya pozitif başladı.

SİNYALLER PİYASANIN YÖNÜ ÜZERİNDE ETKİLİ



ABD'de borç limiti krizinin arkada kalmasının ardından açıklanan makroekonomik verilerdeki sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.



Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 339 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye yükseldi. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



Analistler, istihdamın beklentilerin üzerinde yükselmesine karşın işsizlik oranındaki artışla birlikte ücretlerdeki yükselişin yumuşamasıyla Fed'in gelecek hafta faiz artırımlarına ara verebileceği öngörüsünün güçlendiğini söyledi.



Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek hafta yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.



Fed yetkililerinin son dönemdeki açıklamalarında da pas geçme eğiliminin öne çıktığına dikkati çeken analistler, hafta boyunca yapılacak sözle yönlendirmeler ve açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü kaydetti.



Öte yandan, emtia fiyatlarında dalgalı bir seyir öne çıkarken, Suudi Arabistan'ın temmuzdan itibaren petrol arzını 1 milyon varil kısabileceğine ilişkin haber akışıyla Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 0,9 artışla 76,9 dolardan başladı.

ALTIN DÜŞTÜ



Altının onsu yeni haftaya yüzde 0,2 azalışla 1.944, bakırın libresi de yüzde 1,1 düşüşle 3,68 dolardan başladı.



Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,45, Nasdaq endeksi yüzde 1,07 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,12 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.



Avrupa'da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamento'sunda yapacağı açıklamalara çevrildi.



Analistler, bölgede makroekonomik verilerin karışık sinyaller üretmeye devam ettiğini hatırlatarak, Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını bildirdi.



Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,87 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,85 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.



Cuma günkü pozitif seyir, yeni haftada Asya'ya da taşınsa da seansın ilerleyen bölümlerinde Çin'de artan satış baskısıyla Şanghay bileşik endeksi kazançlarını geri verdi.



Fed'in gelecek hafta faiz artırmayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi bölge piyasalarını desteklerken, bugün Çin ve Japonya'da açıklanan veriler ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri sınırlı da olsa azalttı.



Buna göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 57,1'e, bileşik PMI da 55,6'ya yükselerek ekonomik aktivitenin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi.



Japonya'da ise hizmet sektörü PMI 55,9'a, bileşik PMI da 54,3'e indi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azaldı.



Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,13 üzerinde 5.114,97 puandan tamamladı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini dün Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır." dedi.



Öte yandan, bugün gözler yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,07 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM



Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,7 artışla 20,9610'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 21,1380 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri ile birlikte, ECB Bakanı Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

