Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar, dünyanın en büyük tedarikçi ülkesi olarak da bilinen Çin'de ekonominin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme gelirken, bu hafta içi açıklanacak makroekonomik veriler ve Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarından gelecek haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamalarda, ABD'de büyümenin yavaşladığını ancak iş gücü piyasasının oldukça güçlü olmaya devam ettiğini belirterek, bir resesyon beklemediğini kaydetti.



Yellen, Çin'e uygulanan tarifelerin "kısasa kısas" olmadığını ifade ederek, ABD'nin ulusal güvenliğini sağlamada ihracat kontrollerinin önemine işaret etti.



Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

İKİ BÜYÜK BANKA İKİNCİ ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI PAYLAŞACAK



Bugün, ABD'nin büyük bankalarından olan Morgan Stanley ve Bank of America'nın açıklanacak ikinci çeyrek finansal sonuçları takip edilecek.



Öte yandan, dün ülkede açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, temmuzda 1,1 ile beklentileri aştı. Böylece endeks, 2 ay üst üste tahminlerin üzerinde bir performans gösterdi.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi, Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı. Buna göre, her türlü krediye yönelik başvuru oranı yüzde 40,9'dan yüzde 40,3'e gerileyerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.



Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlenirken, Banka'nın yıl sonunda faiz indirimine gidebileceği ihtimali fiyatlamalarda yer almaya devam ediyor.



Dolar endeksi 99,7 ile son 15 ayın en düşük seviyesinde bulunmaya devam ederken, altının ons fiyatı güne yüzde 0,3 artışla 1.960 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 78,7 dolardan işlem görüyor.



Dün New York borsasında S&P 500 yüzde 0,37, Nasdaq endeksi yüzde 0,93 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artışla kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ENFLASYON VERİLERİNDE



Avrupa'da dün negatif bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve bölgede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.



ECB Üyesi Joachim Nagel, dünkü açıklamalarında, bu ayki toplantıda faiz artışının gerekli olduğunu belirterek, eylül toplantısı için verilere göre hareket edileceğini kaydetti.



Öte yandan, euro/dolar paritesi, yükseliş eğilimini üst üste 9. işlem gününe taşıyarak 1,1250'de dengelendi.



Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya ekonomisinde sıkılaşan finansal koşullar ve enerji şoku nedeniyle bu yıl daralma beklediklerini duyurdu.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.



Asya'da pay piyasaları, güne Japonya hariç negatif seyirle başladı.



Çin hükümetinin, ekonominin farklı alanlarını destekleyici adımlarına karşın ülke ekonomisinin beklentilerin altında büyümesinin etkilerinin devam ettiği görülürken, dün Çin Merkez Bankası (PBoC), orta vadeli borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve oranları yüzde 2,65'te sabit bıraktı.



Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Japonya arasında iş konseyi kurulması için mutabakat zaptı imzalandığı belirtilirken, Suudi Arabistan ile Japonya da aralarında yenilenebilir enerji, teknoloji ve tarım olmak üzere 26 anlaşma ve protokol imzaladı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kaybetti.

BIST 100'DE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI



Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,53 artışla 6.600,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.603,98 puana taşıdı.



Dolar/TL, dün yüzde 0,6 artışla 26,3490'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,3500 seviyesinden işlem görüyor.

G20



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü bildirildi.



Görüşmede ayrıca, küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20'de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi.



Öte yandan, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Vizyon 2030 yatırımlarında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini belirterek, "Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz. Burada yatırımların farklılaşmasını ve çeşitlenmesini istiyoruz." dedi.



Analistler, bugün yurt içinde net uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışının takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıkabileceğini aktaran analistler, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.