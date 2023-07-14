Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de hafta içinde açıklanan makroekonomik veriler, ülke ekonomisinde yumuşak iniş yapılabileceği ihtimallerini öne çıkarmayı sürdürürken, ülkede devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı arttırabileceği tahmin ediliyor.



Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından dün de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aynı dönemde aylık ve yıllık bazda yüzde 0,1 artışla öngörülerin altında gerçekleşti.



Ülkede üretici enflasyonu, yıllık bazda 2020'den bu yana düşük seviyeye indi.



Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.



Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam ediliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz artışlarının ülkede yüksek enflasyonu düşürmek için gerekli olacağını belirterek, "Enflasyona karşı zafer kazandığımızı söylemek için henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu. Daly, daha önce bu yıl iki faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağına inandığını ifade etmişti.



En "şahin" Fed üyelerinden biri olarak bilinen St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, gelecek ay görevi bırakacağı duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamada, St. Louis Fed'in ilk başkan yardımcısı ve operasyondan sorumlu başkanı Kathleen O'Neill Paese'nin, geçici başkan ve CEO görevlerini derhal geçerli olmak üzere üstlendiği bildirildi.



Kripto para piyasaları tarafında dün önemli gelişmeler yaşanırken, ABD'de XRP için açılan "menkul kıymet" davası Ripple lehine sonuçlandı. Karar sonrasında XRP, yaklaşık yüzde 70 değer kazanırken, Bitcoin de yüzde 4'e yakın prim yaptı.



Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün de alışlar öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 3,76'ya geriledi.



Şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.961 dolar seviyesinde bulunan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıdı.



Düşüş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise 100'ün altına inerek 14 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Brent petrolün varil fiyatı da arzın talebin altında kalacağı korkuları ve ABD'de resesyon endişelerinin azalmasıyla 81,5 dolar ile 26 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 81,2 dolarda bulunuyor.



Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,85, Nasdaq endeksi yüzde 1,58 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,14 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

FAİZ ARTIŞLARINA DEVAM



Avrupa'da da dün pozitif bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ayı para politikası toplantı özetinde, faiz artışlarına devam edileceği sinyalleri verildi. Özette, Banka'nın gerekirse temmuz toplantısından sonra da faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği belirtilerek, ileriki dönemlerde de veri odaklı kararlar alınacağı kaydedildi.



Avrupa'da enflasyon baskısının ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürmesi ve ECB haziran ayı para politikası toplantı özetinde öne çıkan "şahin" tonlar, euro/dolar paritesini 1,1250 ile 28 Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,78 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.



ABD'de enflasyonun yavaşlamasından sonra artan risk iştahı Asya pay piyasalarına da taşınırken, bölgedeki yükselişe Güney Kore'de Kospi endeksi öncülük ediyor.



Asya'da Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleyeceğine dair haber akışları yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

BAŞKAN DEĞİŞTİ

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe'un yerine Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Michele Bullock getirildi.



Öte yandan, Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 2,2 azalışla beklentilerin altında kalırken, aynı dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 6,3 düşüşle tahminlerin uzağında olması dikkat çekti.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

HALKA ARZLAR ONAYLANDI



Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 artışla 6.368,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.436,83 puana taşıdı.



Dolar/TL, dün yüzde 0,4 azalışla 26,0392'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 26,1030 seviyesinden işlem görüyor.



Öte yandan, dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin pay başına 25 liradan, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret'in pay başına 39,50 liradan, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın pay başına 8,90 liradan ilk halka arzını onayladı.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

