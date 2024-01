Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünya genelinde yılbaşına doğru mart ayında başlamak üzere güçlenen "güvercin" fiyatlamalar günden güne güç kaybetmeye devam ediyor.



Dün açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine doğru indiğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini ve üçüncü çeyreğe kadar faiz oranlarının düşürülmesini beklemediğini yineledi.



Bostic, enflasyonun beklediğinden daha hızlı yavaşladığına dair ikna edici kanıtlar olursa temmuzdan önce faiz indirimlerine başlamaya açık olduğunu belirtti.



ABD'de dün açıklanan makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Ocak ile biten haftada 187 bine gerileyerek Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.



Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD'de iş gücü piyasasının yüksek faiz oranlarına rağmen dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini bildirdi.



Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 55 seviyesine inerken, faiz indirimi yönündeki fiyatlamalar geçen hafta sonundan bu yana yaklaşık 20 baz puan geriledi.



Enflasyonla mücadele kapsamında faiz indirimlerinin ötelenebileceği yönündeki fiyatlamalarının güçlenmesiyle tahvil piyasalarında satıcılı seyir üst üste dördüncü güne taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, hafta başına kıyasla 21 baz puan artarak yüzde 4,16'ya çıktı.



Dün, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 artışla 103,5 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 103,3'de bulunuyor.



Öte yandan, dün, Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin yapay zeka uygulamalarında kullanılan üst düzey çiplerine yönelik talebin şirketin 2024 gelirlerinde yüzde 20'den fazla yükseliş sağlayabileceğine yönelik beklentiler piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahını destekledi.



Böylece, TSMC'nin New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10'a, ABD'li yarı iletken üreticisi AMD ile Nvidia'nın hisseleri ise yüzde 2'ye yakın değer kazandı.



Bununla birlikte, dün ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.



Ortadoğu'da ise tansiyon yüksek kalmaya devam ederken, dün gece Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.



Jeopolitik risklerin canlı kalması emtia fiyatlarında da oynaklığa sebep olurken, dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 yükselişle 78,6 dolara çıktı.



Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,8 değer kazancıyla 2 bin 22 dolardan günü kapatırken, bugün yatay bir seyir izliyor.



Kripto para piyasaları tarafında ise dün Spot borsa yatırım fonu (ETF) beklentilerinin gerçeklemesinin ardından güçlenen kar satışları sonrası 40 bin 683 dolar ile yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini test eden Bitcoin, günü yüzde 4,4 azalışla 40 bin 841 dolardan tamamladı. Şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 41 bin 200 dolardan alıcı buluyor.



Ayrıca, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de Bank of America'nın şirketin hisse senetlerine ilişkin pozitif değerlendirmesinin ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.



Dün, New York borsasında bu gelişmelerle pozitif bir seyir izlenirken, teknoloji endeksi olan Nasdaq endeksi yüzde 1,35, S&P 500 yüzde 0,88 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA'DA POZİTİF SEYİR



Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla birlikte Almanya'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.



Dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 13-14 Aralık'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği ve 3 temel politika faizini sabit tutması kararı alınan para politikası toplantısı tutanakları açıklandı.



Tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin düşen enflasyona rağmen sıkı duruşun sürdürülmesinden yana olduğunu ortaya koydu.



Tutanaklarda, enflasyonun yakın vadede yüksek seyretme ihtimali olduğu ve ücretler ile enflasyonun temel dinamiklerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği belirtilerek, "Bu durum, görevin tamamlandığından emin olmak için henüz çok erken olduğunu göstermektedir." ifadesi yer aldı.



Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

ASYA'DA KARIŞIK SEYİR



Asya pay piyasalarında ise karışık seyir öne çıktı.



ABD pay piyasalarında artan risk iştahı kısmen Asya'ya taşınırken, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Aralık 2023'te yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,6 arttı. Kasımda enflasyon yüzde 2,8 seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu veriler Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme adımlarını öngörülünden daha geç atabileceği ihtimalini desteklerken, dolar karşısında güç kaybetmeyi sürdüren Japon yeni pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini beslemeye devam etti.





Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalış kaydetti.