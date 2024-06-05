Küresel piyasalarda gözler ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi

Uzun bir süredir ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, son açıklanan verilerin ardından bankanın bu yıl faiz indirimine gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılmaya başlandı.



Dün, ülkede açıklanan JOLTS açık iş sayısı, nisanda 8 milyon 59 bine gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydederken, ABD'de fabrika siparişleri de nisanda yüzde 0,7 ile beklentiler paralelinde arttı.



Analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentileri desteklediğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin bankanın gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.



Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 91'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta da ikinci faiz indirimi yapabileceği ihtimali yüzde 75'e yükseldi.



ABD ekonomisinde soğuma sinyallerinin devam etmesi tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyri desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 6 baz puanlık gerilemeyle yüzde 4,34'e indi. İlgili tahvil getirisi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.



Dün yüzde 0,2 artışla günü 104,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.



Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1 azalışla 2 bin 327 dolardan günü tamamlarken, bugün yüzde 0,5 artışla 2 bin 338 dolardan alıcı buluyor.



Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak dün yüzde 1,2 değer kaybıyla günü 77,1 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 yükselişle 77,5 dolardan işlem görüyor.



Öte yandan, dün petrol fiyatlarının yaklaşık dört ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında ABD'li enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1,5 ve Chevron'un hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.



Ayrıca, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk X hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın bu yıl yapacağını belirttiği yapay zeka ile ilgili 10 milyar dolarlık harcamanın yaklaşık yarısının şirket içi olacağını belirterek, şirketin, çip üreticisi Nvidia'dan yapacağı donanım alımlarına 3 ila 4 milyar dolar arasında harcama yapmasını tahmin ettiklerini bildirdi.



New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.



Avrupa borsalarında dün negatif seyir hakim olurken, bugün Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu ile bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.



Analistler, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Avrupa genelinde açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin karışık sinyaller verdiğini anımsattı.



Mayısta imalat sanayi PMI İngiltere'de 51,2 ve Avro Bölgesi'nde 47,3 ile beklentilerin altında kalırken, Almanya'da 45,4 ile tahminlere paralel gerçekleşmişti.



Dün 1,0920 seviyesine çıkarak 21 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden avro/dolar paritesi günü yüzde 0,2 azalışla 1,0880'den tamamladı. Parite şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,14 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.



Asya pay piyasalarında da karışık seyir öne çıkarken, söz konusu seyirde Hindistan'da seçimin sonuçlanması ve Avustralya'da beklentilerin altında kalan büyüme verileri etkili oldu.



Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren genel seçimlerin sona ermesinin ardından, Başbakan Narende Modi liderliğinde kurulan ittifakın hedeflenen süper çoğunluğa ulaşamayacağının sinyalleri ülke pay piyasalarını dün olumsuz etkilerken, bugün alış ağırlıklı bir seyir göze çarpıyor.



Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da hizmet sektörü PMI 53,8 ve Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI 54 ile beklentileri aşarken, Avustralya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 1,1 büyüyerek öngörülerin altında kaldı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.



Dün yüzde 5,74 düşüşle günü tamamlayan Hindistan'da da Sensex endeksi, bugün genel seçimlerin ardından yüzde 0,7 artış kaydetti.