Küresel piyasalarda karışık  seyir

Küresel resesyon endişeleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



Dün, dünya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilere paralel gözlemlenen pozitif seyir, ABD'de teknoloji devi Apple'ın gelecek yıl işçi sayısını azaltabileceği ve şirket karlılığının düşebileceğine yönelik haberlerle sekteye uğradı.



Ülkede banka bilançoları açıklanmaya devam ederken, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ve Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti.



Buna göre, Bank of America'nın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 azalarak 6,2 milyar dolara, ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 azalarak 2,9 milyar dolara düştü.



ABD'nin diğer önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo da geçen hafta ikinci çeyrek karlarında düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.



Söz konusu gelişmeler orta ve uzun dönemli tahvil talebini beslerken, ABD'nin 3 aylık hazine bonosundaki satış eğilimi devam ederek resesyon fiyatlamalarını güçlendirdi.



ABD tahvillerinin bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi belirginleşemeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark 59 baz puana geriledi.



Öte yandan, arz sıkıntılarına ilişkin somut bir gelişmenin kaydedilemediği petrolde, dün yükseliş eğilimi hakim oldu. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4,5 artışla 102,5 dolara çıktı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise değişim gözlenmezken, Fed'in temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.



Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,84, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

ECB'NİN FAİZ KARARI PERŞEMBE



Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü faiz kararı öncesinde doğal gaz arzına ilişkin sıkıntılar gündemi meşgul etmeye devam ederken, yurt dışı basında çıkan haberlerde Gazprom'un 3 Avrupalı şirkete mücbir sebep ilan ettiği ifade edildi.



Perşembe günü şirketin Avrupa'ya gaz akışını devam ettirip ettirmeyeceği piyasalarda belirsizlikleri artırırken, Azerbaycan'da temaslarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne gaz sevkiyatını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.



Geçen hafta, 0,9952 ile son 20 yılın en düşüğüne gerileyen euro/dolar paritesi, Fed'in korkulduğu kadar şahin adımlar atmayacağına yönelik beklentilerle yükselmeye devam ederek, 1,0150'ye çıktı.



Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,90, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,13 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık seyirle başladı.



Asya'da pay piyasaları New York borsasındaki düşüşün ardından yeni güne karışık seyirle başlarken, teknoloji hisselerindeki değer kayıpları dikkati çekti.



Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları da bölge genelinde risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.



Bu gelişmelerle dün kapalı olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 değer kaybetti.