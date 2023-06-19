Kuşadası'nda bayram rezervasyonu yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için tatil beldeleri yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.
Kuşadası'nda ise rezervasyon taleplerindeki yüksek artışla birlikte otellerin doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine ulaştı.
Kuşadası Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi (KODER)Serdar Köroğlu, okulların tatil olmasıyla birlikte yerli turistlerin rezervasyonlarının arttığını ve bayram döneminde otellerin tam doluluk yaşayacağını düşündüğünü ifade etti.
Efes ve Meryemana gibi tarihi natik kentlerin yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Köroğlu, "Kültür turları çerçevesinde Kuşadası'na 1 veya 2 gün konaklayan ve ardından İstanbul, Çanakkale, Pamukkale, Ürgüp gibi diğer turistik bölgelere giden Türk grupları da geliyor." dedi.
"Bayram döneminde tam doluluk oranına ulaşmayı bekliyoruz. Kuşadası aynı zamanda kültür gruplarının geldiği bir destinasyon." diye konuşan Köroğlu, Amerikalı, Alman, Hindistan, İskandinav ve uzak doğulu misafirlerin de geldiğini ifade etti.
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