Kuşadası'nda bayram rezervasyonu yoğunluğu

Efes ve Meryemana gibi tarihi natik kentlerin yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Köroğlu, "Kültür turları çerçevesinde Kuşadası'na 1 veya 2 gün konaklayan ve ardından İstanbul, Çanakkale, Pamukkale, Ürgüp gibi diğer turistik bölgelere giden Türk grupları da geliyor." dedi.



"Bayram döneminde tam doluluk oranına ulaşmayı bekliyoruz. Kuşadası aynı zamanda kültür gruplarının geldiği bir destinasyon." diye konuşan Köroğlu, Amerikalı, Alman, Hindistan, İskandinav ve uzak doğulu misafirlerin de geldiğini ifade etti.

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