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KYK borç faizleri ne zaman silinecek? (2022 KYK borç faizlerinde son durum)

KYK borç faizleriyle ilgili teklifin meclis gündemine alınmasıyla birlikte, KYK burs ve kredi borcu olan birçok kişi son durumu sorgulamaya başladı. TBMM'de görüşülen KYK faiz borçlarının silinmesiyle ilgili kanun teklifi kabul edilmişti. Peki, KYK borç faizleri ne zaman silinecek?

KYK borç faizleri ne zaman silinecek? (2022 KYK borç faizlerinde son durum)

faizlerinin ne zaman silineceğine yönelik sorgulamalar sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınan teklifin kabul edilmesiyle birlikte, KYK borç faizlerinin silineceği kesinleşmişti.

KYK ve kredi borcu olan kişiler ise borçların ne zaman silineceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar.

KYK BORÇ FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Bakan Nebati KYK faizleriyle ilgili, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak.

Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." açıklamalarında bulunmuştu.

KYK borç faizleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edildi.

KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

KYK borç faizleri ne zaman silinecek? (2022 KYK borç faizlerinde son durum) - 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında KYK faizlerinin silinmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, " geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara.

Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar liranın üzerindeki bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.

3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar." ifadelerine yer vermişti.

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