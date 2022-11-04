KYK borç faizleri ne zaman silinecek? (2022 TBMM KYK borç faizi kararı)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan burs ve kredilerin geri ödenmesinde yaşanan gecikme faizleri, ilgili torba kanun teklifinin ardından silinecek. Yasalaşan kanun teklifinin ardından birçok kişi, 'KYK faizleri silindi mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK borç faizleri ne zaman silinecek?



KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?



TBMM'de görüşülen KYK borç faizleriyle ilgili kanun teklifinde son karar belirlendi. Torba yasaya göre öğrencilerin aldıkları KYK kredi borçlarının faizleri silinecek.



Buna göre; TBMM'den geçen torba teklifinin ardından, KYK borç faizleriyle ilgili kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.



Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.



Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.



Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.



Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.



Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.



Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.