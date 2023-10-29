LPG ithalatı ağustosta yıllık bazda yüzde 42 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler, Cezayir, ABD, Rusya, Nijerya, Kazakistan, İtalya ve Gürcistan oldu.



LPG ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artarak 391 bin 593 ton olarak gerçekleşti.



Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 30,4 azalarak 18 bin 966 ton oldu.



İhracat, Romanya, Avusturya, KKTC, Seyşeller, Lübnan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Danimarka ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.



LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 4,6 azalarak 96 bin 614 ton olarak gerçekleşti.



Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 407 bin 502 ton olarak hesaplandı.



Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 82,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,9 ile tüplü LPG ve yüzde 3,7 ile dökme LPG satışları izledi.



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