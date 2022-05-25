Mahkemelerdeki icra dosyası sayısı 23 milyon 497 bin oldu

Ticari ilişkiler ve bireysel kaynaklı borç ödemelerinde yaşanan sıkıntılar icra istatistiklerine de yansıdı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl sonunda 22 milyon 571 bin olan icra dosyası sayısı, ilk 5 ay itibariyle 1 milyona yakın artarak 23 milyon 497 bine ulaştı.

Yaşanan artışın sebebi olarak ise, salgın dönemindeki durgunluk ve kurda yaşanan dalgalanmalar gösterildi.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İCRA İŞLEMLERİ DURDURULMUŞTU



2020 yılı Mart ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında nafaka alacaklarına yönelik olanlar dışında tüm icra iflas takipleri durdurulmuştu.

Daha sonra bir süre daha uzatılan yasaklar, normalleşme süreciyle birlikte kaldırılmıştı. İcra yasağının kaldırılmasıyla birlikte mahkemelerdeki icra dosyası sayısı da yeniden yükselişe geçti.