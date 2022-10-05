Mardin Ovası'nda üretilen pamukta 40 bin tonu aşkın rekolte bekleniyor

Türkiye'nin tarımsal üretimde önemli merkezlerinden Mardin Ovası'nda hasadına başlanan pamuk, kalitesi ve verimiyle şimdiden üreticiyi mutlu etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl 59 bin 541 dekar alanda 33 bin ton pamuk üretimi yapılan ovada bu yıl 40 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.



Günün ilk ışıklarıyla başta Kızıltepe olmak üzere Derik, Nusaybin ve Artuklu ilçelerindeki pamuk tarlalarına giren biçerdöverler, gün boyu hasat yapıyor.



Toplanan pamuk, Kızıltepe'deki 5 çırçır fabrikasında temizleniyor. Lifi tekstilde, çekirdeği yağ sanayisinde, küspesi hayvancılık sektöründe ham madde olarak kullanılan pamuk, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.