Buğdayda bu sezon rekolte beklentisi 20 milyon ton

Rusya-Ukrayna Savaşı, kuraklık, iklim krizi nedeniyle buğday başta olmak üzere hububatta yaşanan hızlı fiyat artışlarıyla gözler rekoltelere çevrildi.

Ulusal Hububat Konseyi, ilk hasatın başlamasına 1 hafta kala Türkiye’nin buğday rekoltesine ilişkin yeni tahminini açıkladı.

Türkiye'nin rekoltesini mart ayında 20 milyon 500 bin ton olarak tahmin eden Konsey, nisan ayında yağışların beklenenden az gerçekleşmesi nedeniyle yeni raporunda bu tahminini 500 bin ton düşürdü. Ancak yine de açıklanan 20 milyon tonluk tahmin geçen yılın yüzde 17,6 üzerinde.

Konsey raporunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen yıla göre yüzde 15'lik rekolte düşüşü beklendiğini bildirdi.

Arpa, yulaf ve çavdara ilişkin raporda ise yine Güneydoğu Anadolu’daki yağış azlığına bağlı olarak bu bölgede arpa üretiminin yüzde 18 düşeceği tahmini yer aldı.