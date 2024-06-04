Meksika'da seçimlerin ardından piyasalar karıştı

Meksika'nın yeni başkanı sol parti MORENA'nın adayı Claudia Sheinbaum oldu.



Oyların yüzde 58,84'ünü alan Ulusal Yenilenme Hareketi'nin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, "açık" ara seçimi kazandı.



Sheinbaum, selefi Lopez Obrador'un sosyal politikalarını sürdüreceğini, yolsuzlukla mücadeleyi, şeffaf ve halka yakın yönetim sürdürmeyi vaadetmişti.



Seçim sonuçlarına göre iktidar, koalisyonunun muhalefet desteği olmadan anayasal reformlar gerçekleştirebilecek.



İktidar partisinin beklenmedik seçim galibiyetinin ardından Meksika'da piyasalar karıştı.



Meksika pesosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 6'nın üzerine çıktı. Bir dolar 17,87 Meksika pesosundan işlem gördü.



Görevden ayrılan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, görev süresi boyunca asgari ücreti iki katına çıkarırken, yolsulluğu ve işsizliği azaltmaya yönelik politikalar izlemişti.



Zafer konuşmasında Sheinbaum, mali disiplini sürdüreceğine ve Meksika Bankası'nın özerkliğine saygı duyacağına söz verdi.



Ekonomistler piyasaların emeklilik, seçim ve enerji konularını kapsayan anayasa değişikliğinden korku duyduğunu belirtti.