Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında alınan sadeleştirme kararları çerçevesinde ilk adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bankaların menkul kıymet tesisi yükümlülüğünde değişiklik yapıldı. Alınan kararla bankaların bilançolarındaki Türk lirası ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'tan yüzde 57'ye düşürüldü.

Yüksek menkul kıymet tutma yükümlülükleri nedeniyle son yaşanan kur yükselişi, birçok bankanın bilançosunda Türk lirasının ağırlığını yüzde 60’ın altına indirmişti.



Bununla birlikte yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5'e indirildi.

Merkez Bankası tarafından mikro ve makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi konusunda yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023 tarihli kararında mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda ilk adım olarak, menkul kıymet tesisi uygulaması, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirilerek Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Sadeleşme süreci Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam edecektir.﻿​"

