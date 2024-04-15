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Merkez Bankası, 818 milyar lira zarar açıkladı

Merkez Bankası, 2023 yılında 818,2 milyar lira zarar açıkladı. Zararın büyük bölüm kur korumalı mevduattan kaynaklandı.

Merkez Bankası, 818 milyar lira zarar açıkladı

, 2023 yılında 818,2 milyar lira zarar etti

'nin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 92'inci Hesap Dönemi Bilançosu yayımlandı.

Buna göre bankanın 2023 yılında zarar 818,2 milyar lira olurken, aktifleri 6,92 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Zararın büyük bölümünün kur korumalı mevduat fark ödemelerinden kaynaklandığı bildirildi.

TCMB, 2021 yılında 57,5 milyar lira, 2022 yılında 72 milyar lira kâr açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı bilançoya ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek.

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