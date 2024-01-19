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Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan açıklama

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, basında yer alan haberlere ilişkin, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan açıklama

Türkiye Cumhuriyet () Başkanı Hafize Gaye Erkan, babası Erol Erkan'ın bir Merkez Bankası çalışanını işten çıkardığına yönelik iddiaları yanıtladı.

Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle, TCMB'ye yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.

ABD'de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirdikleri ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiği bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü kamuoyu ile özellikle paylaşmak istediğini vurgulayan Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım." paylaşımında bulundu.

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