Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz." dedi.



TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, kuyumculuk sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.



Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan Başkanlığında ilk üç toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını bin 650 baz puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltti.

PPK, karar metinlerinde kademeli ve kararlı parasal sıkılaştırma mesajlarına yer verildi.

Başkan Erkan, 27 Temmuz'daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında, "Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini haziran ayında başlattık. Bu sürecin, kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını vurguladık." demişti.