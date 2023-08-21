Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Biraz sabır bekliyoruz

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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.30'da toplandı.



Toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen pek çok zorluğa rağmen Türkiye vizyonumuzdan asla vazgeçmiyoruz. Üç kıtanın merkezinde yer alan ülkemizin tarihi, coğrafi açıdan potansiyelini kullanabilmesini sağladık.

Türkiye'nin çok daha büyük ve kapsamlı gücü temsil ettiğini sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuz ve eylemlerimizle de ispat ediyoruz.



Dış politikada girişimci, insani bakış açısını hakim kıldık. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarında ibaret olmadığını gösterdik.

KKTC'DE BM İLE YOL GERİLİMİ

BM askerinin müdahalesi kabul edilemez. Asla doğru bulmuyoruz. BM tarafsızlığını yitirmiştir, Barış Gücü'nün müdahalesi ne hukuki ne de insanidir. Barış Gücü, gerek köylülere fiziki müdahalesi gerek sonrasında talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş, yaralı itibarını daha da zedelemişti. Komşularımızla sorunları gidermek istediğimiz dönemde BM askerlerinin yaptığı müdahale iyi niyetli değil.

Güney sınırımızda yapılmak istenen oldubittilere göz yummayacağız. Sınırlarımızın her karışını güvenli hale getireceğiz.

Uluslararası hukuka aykırı davranışlar bölgede tansiyonu yükseltmiştir. Bu müdahaleyi iyi niyetli bulmuyoruz. Beklentimiz isminin hakkını vererek adadaki tüm tarafların ihtiyaçlarına katkıda bulunmasıdır. Garantör bir devlet olarak, ara bölge başta olmak üzere Ada'daki emrivakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi Rum kesiminin hak hukuk tanımaz, uzlaşmaz tavrıyla bırakmayacağız.



Türk Devletleri Teşkilatı KKTC'ye geçen sene anayasal ismiyle kucak açtı. KKTC'de temsilcilikler açmaya hazırlanan ülkeler var. AB'nin bu gelişmelerle ilgili yaptığı açıklama çok talihsiz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



Rusya Ukrayna savaşının bitmesi, krizden en az zararla çıkılması için samimi gayret gösteren neredeyse tek devlet Türkiye'dir. Somut adımlarla bu yaklaşımı ispatladığımızı düşünüyorum. Biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.



SU TÜKETİMİNDE TASARRUF ÇAĞRISI

Türkiye Ağustos ayını yüksek hava sıcaklıklarıyla geçiriyor. 50 derecelere ulaşan sıcaklık meselenin ciddiyetini ortaya koyuyor. İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde atılan uluslararası adımların hepsinde yer aldık. Yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getirdik. Net 0 emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerinde en önemli katkıyı veren ülkeler arasındayız.



Bireysel ve sanayide kullanılan su miktarını azaltmamız şarttır. Tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyorum.



EKONOMİ MESAJLARI

Ekonomik sorunların farkındayız. Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olduğundan kimse şüphe etmesin.



Türkiye ekonomisine faiz ve kur penceresinden bakan mandacı dayatmanın kodları çözülmüştür. Bu dayatma yatırım ve istihdamla kurulu bir yaklaşımla çözülecektir. Rezervlerdeki iyileşme alınan tedbirlerin sonuç verdiğini gösteriyor.



ARTAN OTOMOTİV FİYATLARI

Otomotiv sektöründeki fırsatçılara 211 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomobil balonu sönmeye başladı. Milletimizin malına kast eden aç gözlülere müsade etmeyeceğiz. Farklı sektörlerde de aynı etkiyi yakında göreceğiz.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ"

Hayat pahalılığıyla mücadelemizi çift kulvarlı şekilde yürüteceğiz. Bugünkü toplantıda bu konudaki adımları değerlendirdik. Deprem yaralarını sarmak için artırdığımız vergiler, enflasyon üzerindeki baskı zamanla azalacaktır. İlave önlemleri aşama aşama devreye alacağız. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını en üst seviyeye çıkarmaktır.



Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımdan biraz daha sabırlı olmalarını ve bize güvenmelerini bekliyoruz."