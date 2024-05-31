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Merkez Bankası: Kredi ve mevduat faizlerine aktarım güçlendi

Merkez Bankası, sıkı para politikasını destekleyen uygulamalar ile politika faizinden kredi ve mevduat faizlerine aktarımın güçlendiği belirtildi.

Merkez Bankası: Kredi ve mevduat faizlerine aktarım güçlendi

Türkiye Cumhuriyet Finansal İstikrar Raporu yayınlandı.

Rapora göre Merkez Bankası, TL likiditesini yönetmek ve parasal aktarımı güçlendirmeye yönelik uygulamaları devreye alarak esas araç olan politika faizinin etkinliğini artırmayı amaçladı.

Bu uygulamalar sonucunda politika faizinden ve mevduat faizlerine aktarımın güçlendiği ve finansal koşullardaki sıkılık düzeyinin arttığı ifade edildi.

Mevduat faizlerinin geldiği seviyenin TL finansal varlıkların cazibesini artırdığı bildirildi.

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