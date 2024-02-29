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Merkez Bankası PPK özetini yayımladı: “Sıkı duruş” vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi. Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme görüldüğü belirtilen özet metninde, “Sıkı para politikasını destekleyen makroihtiyati politikalar, TL varlıklara talebi canlı tutarak reel değerlenmeyle enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sağlayacaktır.” denildi.

Merkez Bankası PPK özetini yayımladı: “Sıkı duruş” vurgusu

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı özetini yayımladı.

Toplantı özetinde, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifade edildi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası kararını açıkladı

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Özet metninde ayrıca, yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme görüldüğü belirtildi.

PPK özetinde, “Sıkı para politikasını destekleyen makroihtiyati politikalar, TL varlıklara talebi canlı tutarak reel değerlenmeyle enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sağlayacaktır.” denildi.

NE OLMUŞTU?

TCMB, şubat ayında politika faizini beklentilere paralel yüzde 45'te sabit tuttu. Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı gerçekleştirilirken, 8 toplantı sonra faiz artırım süreci sona erdi.

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