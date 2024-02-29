Merkez Bankası PPK özetini yayımladı: “Sıkı duruş” vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı özetini yayımladı.
Toplantı özetinde, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifade edildi.
Özet metninde ayrıca, yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme görüldüğü belirtildi.
PPK özetinde, “Sıkı para politikasını destekleyen makroihtiyati politikalar, TL varlıklara talebi canlı tutarak reel değerlenmeyle enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sağlayacaktır.” denildi.
NE OLMUŞTU?
TCMB, şubat ayında politika faizini beklentilere paralel yüzde 45'te sabit tuttu. Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı gerçekleştirilirken, 8 toplantı sonra faiz artırım süreci sona erdi.
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