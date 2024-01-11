Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta geriledi.



Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 5 Ocak haftasında toplam brüt rezervler 141,06 milyar dolardan 139,6 milyar dolara geriledi.



Döviz rezervleri 92,8 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilerken, altın rezervleri de 48,2 milyar dolardan 47,6 milyar dolara indi.



Merkez Bankası rezervleri 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yükseğine çıkmıştı.

NET REZERVLER 32 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nın uluslararası net rezervleri 34,95 milyar dolardan 32,26 mliyar dolara geriledi.