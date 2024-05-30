Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 142,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 24 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artışla 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs'ta 78 milyar 549 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 100 milyon dolar düşüşle 60 milyar 576 milyon dolardan, 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

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Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 117 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.



TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):



Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler



27.01.2023 50.933 76.206 127.139



24.02.2023 49.190 71.980 121.170



31.03.2023 52.176 70.247 122.423



28.04.2023 46.413 68.471 114.884



26.05.2023 41.939 56.519 98.458



27.06.2023 41.432 67.155 108.587



28.07.2023 41.425 72.349 113.774



25.08.2023 41.344 75.955 117.299



29.09.2023 40.629 81.575 122.203



27.10.2023 44.148 82.412 126.560



24.11.2023 45.496 90.997 136.493



22.12.2023 47.896 97.557 145.453



29.12.2023 48.231 92.830 141.061



26.01.2024 48.007 89.154 137.161



23.02.2024 49.271 82.479 131.750



01.03.2024 50.408 80.511 130.919



08.03.2024 52.748 77.785 130.533



15.03.2024 53.006 74.891 127.897



22.03.2024 53.163 70.681 123.844



29.03.2024 54.378 68.748 123.126



05.04.2024 56.678 70.193 126.871



09.04.2024 58.446 70.000 128.446



19.04.2024 59.273 67.011 126.284



26.04.2024 59.113 64.967 124.080



03.05.2024 57.707 69.148 126.855



10.05.2024 60.199 74.203 134.402



17.05.2024 60.576 78.549 139.125



24.05.2024 59.476 82.765 142.242