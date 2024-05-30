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Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 142,2 milyar dolar oldu

Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerindeki kuvvetli yükseliş yurtiçi piyasalara artan yabancı ilgisinin de katkısıyla dördüncü haftaya girerken, net rezervler Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 142,2 milyar dolar oldu

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Türkiye Cumhuriyet 'nın (TCMB) toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 24 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artışla 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs'ta 78 milyar 549 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 100 milyon dolar düşüşle 60 milyar 576 milyon dolardan, 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

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Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 117 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih      Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri      Toplam Rezervler

27.01.2023           50.933   76.206   127.139

24.02.2023           49.190   71.980   121.170

31.03.2023           52.176   70.247   122.423

28.04.2023           46.413   68.471   114.884

26.05.2023           41.939   56.519   98.458

27.06.2023           41.432   67.155   108.587

28.07.2023           41.425   72.349   113.774

25.08.2023           41.344   75.955   117.299                

29.09.2023           40.629   81.575   122.203

27.10.2023           44.148   82.412   126.560

24.11.2023           45.496   90.997   136.493

22.12.2023           47.896   97.557   145.453

29.12.2023           48.231   92.830   141.061

26.01.2024           48.007   89.154   137.161

23.02.2024           49.271   82.479   131.750

01.03.2024           50.408   80.511   130.919

08.03.2024           52.748   77.785   130.533

15.03.2024           53.006   74.891   127.897

22.03.2024           53.163   70.681   123.844

29.03.2024           54.378   68.748   123.126

05.04.2024           56.678   70.193   126.871

09.04.2024           58.446   70.000   128.446

19.04.2024           59.273   67.011   126.284

26.04.2024           59.113   64.967   124.080

03.05.2024           57.707   69.148   126.855

10.05.2024           60.199   74.203   134.402

17.05.2024           60.576   78.549   139.125

24.05.2024           59.476   82.765   142.242

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