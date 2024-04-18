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Merkez Bankası rezervlerinde artış

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 745 milyon dolar arttı. Aynı haftada net uluslararası rezervler, 4 milyar 294 milyon dolar yükseliş kaydetti.

Merkez Bankası rezervlerinde artış
Yabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımı

Yabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımı

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Türkiye Cumhuriyet () tarafından haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre toplam rezervler, 5 Nisan haftasında 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Böylece toplam rezervlerdeki 11 haftalık düşüş sona erdi.

Aynı haftada brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artışla 70 milyar 193 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Net uluslararası rezervler 4 milyar 294 milyon dolar yükselişle 19 milyar 749 milyon dolara geldi.

Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.

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