Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv birikimi sürüyor. Rezervler üst üste beşinci haftada da yükseliş kaydetti.



TCMB verilerine göre, 31 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.



Brüt rezervler 1 milyar 144 milyon dolar artarak 82 milyar 765 milyon dolardan 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi.



Altın rezervleri ise 264 dolar arttı ve 59 milyar 476 milyon dolardan 54 milyar 790 milyon dolara çıktı.



Net uluslararası rezervler, 5 milyar 111 milyon dolar artarak 45 milyar 460 milyon dolara çıktı.



Swap hariç net rezervlerv 1,5 milyar dolar oldu. Net rezervler, geçen hafta -5,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.