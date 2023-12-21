Merkez Bankası rezervlerinde bir rekor daha

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Merkez Bankası rezervleri rekor kırmaya devam ediyor.



Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 15 Aralık haftasında 1 milyar 154 milyon dolar artarak 142 milyar 528 milyon dolarla rekor düzeye yükseldi.



Toplam rezervlerde mayıs sonundan 15 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 44 milyar 70 milyon dolar oldu. Söz konusu artış yüzde 44,8'e karşılık geldi.



Geçen hafta döviz rezervleri 94,5 milyar dolardan 95,4 milyar dolara, altın rezervleri 46,9 milyar dolardan 47,1 milyar dolara yükseldi.



NET REZERVLER 37 MİLYAR DOLAR



Net uluslararası rezervler ise 38,1 milyar dolardan 37,2 milyar dolara geriledi.