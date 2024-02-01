Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 26 Ocak haftasında Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.



Altın rezervleri 47,7 milyar dolardan 48 milyar dolara çıkarken, döviz rezervi 90,4 milyar dolardan 89,1 milyar dolara geriledi.



Merkez Bankası'nın net uluslararası rezevleri 30,68 milyar dolar oldu.

Merkez'in brüt döviz rezervi 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla rekor düzeye çıkmıştı.

