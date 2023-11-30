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Merkez Bankası rezervlerinde rekor

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Son dakika haberi! 

Son aylarda yükselişini sürdüren TCMB'nin rezervleri rekor düzeye ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri, 24 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar artışla 136,5 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervlerde tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü.

TCMB rezervlerinde mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artış gerçekleşti.

Merkez Bankası rezervlerinde rekor - 1 Mayıs başından bu yana TCMB rezervlerinin seyri (Kaynak: TCMB)

DÖVİZ REZERVİ 90 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri önceki haftaya göre 1,8 milyar dolar artarak 91 milyar dolar, altın rezervi ise yaklaşık 300 milyon dolar artışla 45,5 milyar dolara yükseldi.

NET REZERVLER 36 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 29 milyar dolardan 35,8 milyar dolara yükseldi.

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