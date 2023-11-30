Merkez Bankası rezervlerinde rekor

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Son aylarda yükselişini sürdüren TCMB'nin rezervleri rekor düzeye ulaştı.



Merkez Bankası rezervleri, 24 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar artışla 136,5 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervlerde tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü.

TCMB rezervlerinde mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artış gerçekleşti.