Merkez Bankası rezervlerinde rekor

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Son aylarda yükselişini sürdüren TCMB'nin rezervleri rekor düzeye ulaştı.
Merkez Bankası rezervleri, 24 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar artışla 136,5 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervlerde tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü.
TCMB rezervlerinde mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artış gerçekleşti.
DÖVİZ REZERVİ 90 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri önceki haftaya göre 1,8 milyar dolar artarak 91 milyar dolar, altın rezervi ise yaklaşık 300 milyon dolar artışla 45,5 milyar dolara yükseldi.
NET REZERVLER 36 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 29 milyar dolardan 35,8 milyar dolara yükseldi.
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