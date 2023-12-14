Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

8 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 1 Aralık'ta 93 milyar 233 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara indi.

NET REZERVLER 38 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin net uluslararası rezervleri 34,8 milyar dolardan 38,2 milyar dolara yükseldi.