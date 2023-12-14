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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

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rezervlerinde artış devam ediyor. 

Merkez Bankası rezervleri 8 Aralık haftasında 1,2 milyar dolar artarak 141 milyar 374 milyon dolara yükselerek rekor tazeledi.

Mayıs sonundan bu yana rezervler 42,9 milyar dolar artış gösterdi. Bir başka deyişle bu dönemde rezervlerde yüzde 43,6 artış meydana geldi.

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor - 1

8 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt rezervleri, 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 1 Aralık'ta 93 milyar 233 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara indi.

NET REZERVLER 38 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin net uluslararası rezervleri 34,8 milyar dolardan 38,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin risk primi 33 ayın en düşüğünde

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