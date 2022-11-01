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Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? 2022 Kasım ayı PPK faiz toplantısı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı faiz toplantısı tarihi, ekonomiyi yakından takip eden binlerce kişiler tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayında politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü. Yeni toplantı öncesinde faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? 2022 Kasım ayı PPK faiz toplantısı)

faiz kararı toplantısı tarihiyle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Dolar ve altın yatırımcıları tarafından da merakla takip edilen faiz kararı öncesinde, toplantının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Peki, Merkez Bankası () faiz kararı ne zaman?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? 2022 Kasım ayı PPK faiz toplantısı) - 1

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.

Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.

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