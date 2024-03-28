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Merkez Bankası'nda normalleşme adımı: Genel Kurul nisan ayında yapılacak

Merkez Bankası'nın genel kurulunun her yıl Nisan ayında yapılması kabul edildi. MB Başkanı Fatih Karahan, genel kurulun Nisan ayında yapılmasının normalleşmenin bir parçası olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nda normalleşme adımı: Genel Kurul nisan ayında yapılacak

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Önceki yıllarda yılın ilk aylarında yapılan Türkiye Cumhuriyet 'nın genel kurulu her yıl Nisan ayında gerçekleştirilecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, genel kurulun Nisan ayında yapılmasının normalleşmenin bir parçası olduğunu belirtti.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Karahan "Zaten TCMB Genel Kurulu birkaç yıl önceye kadar Nisan ayında oluyordu. Bizim normalizasyon sürecimiz var. Fabrika ayarlarına dönüyoruz. Bunu asıl para politikasında yapıyoruz ama bu da bunun bir parçası." açıklamasını yaptı.

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